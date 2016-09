Transports : Air Canada annonce le vol Montréal-Alger sans escale

Réagissez

Air Canada vient d'annoncer par voie de communiqué le lancement à partir du 26 juin 2017 d'un vol direct entre Montréal et Alger à raison de quatre vols par semaine.

La compagnie canadienne privilégie la haute saison, pour le moment, puisque le programme annoncé s'étalera jusqu'au 27 octobre 2017. "Misant sur le succés d'Air Canada à Casablanca, le service à destination d'Alger sera le seul vol sans escale exploité par un transporteur canadien entre Montréal et cette ville d'Afrique du Nord, établissant Air Canada comme un joueur de premier plan dans le marché important et grandissant entre le Canada et l'Algérie. Ce sera notre deuxieme destination en Afrique, ce qui fait d'Air Canada l'un des rares transporteurs internationaux qui exploitent des vols à destination des six continents habités" affirme Benjamin Smith, président de la division Transport de passagers d'Air Canada.

La nouvelle liaison saisonnière sera assurée par Air Canada Rouge, la filiale low cost de la compagnie canadienne. La desserte se fera au moyen d'appareils Boeing 767-300ER de 282 places avec trois options de confort, selon la même source : la classe économique; la place Préférence, offrant plus d'espace pour les jambes; et Premium Rouge, offrant plus d'espace personnel et un service supérieur. La vente des billets n'est pas encore ouverte. A rappeler qu'Air Canada dessert déjà Alger à partir de Montréal via Francfort (Allemagne) en paretenariat avec Lufthansa. De son côté, Air Algérie a une ligne directe depuis juin 2007.