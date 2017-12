Réagissez

Les éléments de la gendarmerie de la brigade d’El-Eulma, relevant du groupement territorial de Sétif, ont présenté jeudi devant le procureur de la République près le tribunal local, puis devant le juge d’instruction près du même tribunal, deux personnes âgées de 23 et 27 ans.

Les deux mis en cause sont poursuivis pour «fabrication et commercialisation d’armes à feu sans autorisation». Sur recommandation du représentant du ministère public et ordre du magistrat instructeur, le premier a été placé sous mandat de dépôt et le second sous contrôle judiciaire, avons-nous appris du commandement national de ce corps constitué.

Cette affaire de trafic d’armes remonte au 30/11/2017. Agissant sur renseignements, les éléments de la gendarmerie de la brigade de Hammam-Sokhna ont interpellé les deux accusés en possession de deux kilogrammes de pulvérin. Le lendemain vers 11 heures, poursuivant les investigations et en vertu d’une autorisation d’extension de compétence, les gendarmes de la brigade d’El-Eulma ont pris le relais.

Ils ont récupéré dans le domicile de leur complice, âgé de 44 ans (en fuite), sis à la commune d’El Hassi (Batna), quinze pistolets-automatiques (PA) de confection artisanale, trois autres fusils de chasse également de confection artisanale, deux cartouchières, huit cent trente (830) cartouches avec deux cent quatre-vingt-deux (282) douilles des calibres 16 et 12, plus de dix-sept kilogrammes de pulvérin, cinq mille cinq cents (5 500) capsules et du matériel servant au bourrage de cartouches pour fusil de chasse, détenus illégalement.

Les armes à feu et les munitions, ainsi que le matériel ont été présentés aux magistrats lors de la présentation des présumés trafiquants d’armes. Les recherches se poursuivent toujours pour mettre hors d’état de nuire leur acolyte.