Tizi Ouzou : Les commerçants de nouveau en grève

La wilaya de Tizi Ouzou a été paralysée, hier, par une grève générale des commerçants afin d’exiger «l’organisation d’élections libres pour le renouvellement des membres du bureau de wilaya de l’Union générale des commerçants et artisans algériens» (Ugcaa), jugé «non représentatif».

L’action, annoncée mercredi dernier, a été initiée par la délégation des commerçants et artisans de la wilaya issue de l’assemblée générale du 30 décembre dernier. Elle a connu l’adhésion des commerçants à travers toute la wilaya. On a constaté que le mot d’ordre de la grève a été largement suivi dans la ville de Tizi Ouzou et dans de nombreuses localités de la wilaya, où les commerçants ont baissé leurs rideaux, à l’exception des pharmacies qui sont restées ouvertes. Ainsi, indique-t-on, le même décor a prévalu à Mekla, Azazga, Fréha, Larbaâ Nath Irathen, Maâtkas, Ouaguenoun, Tigzirt et Bouzeguène notamment. L’adhésion à cette action enregistrée hier rappelle celle du 13 décembre dernier à l’occasion de la toute première action des commerçants et grossistes de la wilaya. Ils ont revendiqué, pour rappel, en plus des élections au bureau de wilaya de l’Ugcaa, l’arrêt des procédures arbitraires de la part des services de contrôle de la direction du commerce de Tizi Ouzou et dénoncé «des irrégularités dans le paiement des cotisations à la Casnos».

Un représentant des commerçants explique : «Ces deux derniers points ont été pris en charge et seul le renouvellement du bureau de l’Ugcaa est resté lettre morte, ce qui a motivé notre grève.»

Un sit-in a également été organisé devant le siège de l’Ugcaa de Tizi Ouzou dans la matinée d’hier, avant qu’un autre rassemblement ne soit tenu à la placette de l’ancienne mairie. Des représentants élus de la délégation des commerçants et des artisans de la wilaya ont pris la parole pour exiger «le gel des activités du bureau de wilaya non représentatif et l’organisation, dans les plus brefs délais, d’élections libres et démocratiques à tous les niveaux par une commission, dont feront partie les délégués des commerçants». Ils rappellent «les engagements du bureau national de l’Ugcaa à travers son secrétaire national chargé de l’administration ayant pris part à l’assemblée générale du 30 décembre afin de répondre favorablement à notre revendication du retrait du bureau de wilaya Ugcaa et de l’organisation d’élections libres et démocratiques». Les représentants des grévistes soulignent que «la revendication est légitime est émane de la volonté des commerçants et la large participation à la grève d’aujourd’hui parle d’elle-même», souligne-t-on.