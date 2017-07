Technologie : La télé-densité internet en Algérie a dépassé 82% au premier trimestre

La télé-densité internet globale en Algérie a enregistré 82,08% au premier trimestre 2017, contre 71,17% en 2016, selon des chiffres du ministère de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, qui explique cette évolution notamment par la progression du parc abonnés 3G et 4G fixe et mobile.