Sept personnes dont une femme ont été gravement blessées dans la nuit de mercredi à jeudi à Tébessa à la suite d’échauffourées entre deux familles au quartier Hay Bassatine, selon un communiqué émis par la cellule de communication de la Protection civile.

En effet, les premiers heurts ont commencé à la suite d’une rixe en l’absence totale des services de l’ordre entre deux jeunes ne dépassant pas les 17 ans pour s’élargir ensuite impliquant plus d’une trentaine de personnes des deux bandes qui sont venues en renfort pour en découdre, munis de crans d’arrêt, de sabres et de barres de fer.

Les affrontements ont duré plus d’une heure et demie, où des jets de pierres et des coups de matraques ont été échangés. Sept personnes dont l’âge varie entre 16 et 60 ans se trouvent actuellement sous contrôle médical aux urgences de l’hôpital de Allia Salah.