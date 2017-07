Tebboune ajourne l’examen du projet de loi relative à la santé

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a présidé un Conseil interministériel auquel ont pris part les ministres des Finances, de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et des Relations avec le Parlement, a indiqué samedi un communiqué des services du Premier ministre.

Lors de cette réunion, il a été procédé à "l'examen des questions liées à l'enrichissement du projet de loi relative à la santé et à la rémunération et aux marges bénéficiaires des pharmaciens d'officine", a précisé la même source. Pour le premier point, le Premier ministre a décidé "l'ajournement, sine die", de l'examen de ce dossier, a ajouté la même source. Abordant la question des marges bénéficiaires des pharmaciens d'officine, le Premier ministre "a instruit les parties présentes en vue de constituer une commission regroupant les acteurs concernés (ministères de la Santé et du Travail, CNAS, SNAPO et Ordre des pharmaciens) pour discuter de tous les points en suspens et de lui soumettre leurs conclusions", a souligné le communiqué. Au terme de la réunion, le Premier ministre a tenu à féliciter le Syndicat national algériens des pharmaciens d'officine (SNAPO) et l'Ordre des pharmaciens pour leur "sagesse" et pour leur "sens des responsabilités".

