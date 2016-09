Suppression de la retraite anticipée : L’intersyndicale opte pour la grève

Réagissez

Le front social renoue avec la contestation ( archive).

Les représentants des syndicats autonomes membres de l’intersyndicale se sont réunis, aujourd’hui samedi à Alger, pour prendre une décision commune à propos de la suppression de la retraite anticipée.





À l’issue de la réunion, l’intersyndical a opté pour des grèves cycliques de deux jours. La première grève est prévue le 17 et 18 octobre. La deuxième aura lieu le 24 et 25 octobre, a appris El Watan.com auprès de Messaoud Boudiba, porte parole du Cnapest.



L’Intersyndicale regroupe des organisations syndicales autonomes (non affiliées à l’UGTA) représentatives, entre autres, des secteurs de l’éducation, la santé et la poste.