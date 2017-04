Réagissez

Le candidat à l’élection présidentielle française, Emmanuel Macron, a désormais le soutien public de l’Algérie. Pour le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, le candidat centriste «est un ami de l’Algérie».

«Emmanuel Macron est notre ami, c’est un ami de l’Algérie et c’est la réalité», a déclaré à la presse M. Lamamra. Et d’ajouter : «Nous attendons le second tour» le 7 mai prochain. Avant le début de la campagne électorale, Emmanuel Macron a été reçu avec les honneurs. Il avait notamment rencontré le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre, Abdelmalek Sellal.

C’est au cours de cette visite qu’Emmanuel Macron avait créé la polémique dans son pays sur le rôle de la colonisation. «La colonisation fait partie de l’histoire française. C’est un crime, c’est un crime contre l’humanité, c’est une vraie barbarie et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l’égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes», avait déclaré le candidat centriste.