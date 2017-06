Réagissez

Le centre-ville de Sétif a été ébranlé, lundi soir, par de graves échauffourées.

Organisé devant le siège de la wilaya, le rassemblement des retraités de l’Armée nationale populaire (ANP) et des invalides ayant passé les plus belles années de leur vie dans la lutte antiterroriste s’est transformé, quelques heures avant la rupture du jeûne, en une véritable bataille rangée. Celle-ci a opposé les forces de sécurité venues en nombre et des manifestants en furie. Pour disperser les anciens militaires, les unités antiémeute ont utilisé des lacrymogènes, des matraques et des balles en caoutchouc. Munis de pierres — résidus du chantier du tramway qui traverse le cœur de la capitale des Hauts-Plateaux —, les manifestants ont riposté aux forces de l’ordre. N’ayant épargné aucun coin du centre de l’agglomération ébranlée par un tel fait, la course poursuite qui a enregistré des blessés dans les deux camps s’est atténuée à quelques minutes de la rupture du jeûne.

Dans la soirée, un dispositif sécuritaire a été mis en place autour du siège de la wilaya et dans différents endroits de la cité. Il convient de préciser que le rassemblement de centaines d’ex-engagés fait suite à l’arrestation de leur chef de file, Amar El Biri. Ce dernier aurait été arrêté par des éléments de la gendarmerie au niveau de la station d’essence du relais les Babors de l’autoroute Est-Ouest, situé à une dizaine de kilomètres de Sétif. La nouvelle, qui s’est répandue telle une traînée de poudre, n’a pas été du goût de ses compagnons qui attendaient leur représentant en partance pour Alger. Pour dénoncer cette arrestation, des centaines d’ex-militaires se sont, dans un premier temps, rassemblés au niveau de la gare routière, située à la sortie sud-ouest de la ville où la situation a, par la suite, dégénéré.