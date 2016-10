Réagissez

L’état dans lequel se trouvent les sanitaires et les cantines de nombreux établissements scolaires dans la wilaya de Mascara est tout simplement déplorable.

«Certains sont dégradés et insalubres, les toilettes, dans la plupart des cas, dégagent des odeurs nauséabondes», témoigne un parent d’élève. Faute d’entretien et d’hygiène, de nombreux écoliers et même des élèves des CEM et autres lycées s’abstiennent de se rendre aux toilettes de leurs établissements scolaires et se retiennent jusqu’au retour à la maison. Cette mauvaise habitude forcée, précisent des praticiens, mène à des troubles urinaires. Des écoliers, interrogés, nous ont révélé qu’il n’y a pas d’eau dans les toilettes de leurs écoles !

Pour le nettoyage anal, ces écoliers sont obligés d’utilisés des feuilles de papier arrachées de leurs cahiers ! A quoi sert d’apprendre la propreté aux écoliers quand on voit l’état des toilettes ? Le président d’une APC a justifié la situation manifeste dans laquelle se trouvent les toilettes des écoles de sa commune par le manque de moyens humains et financiers. En ce qui concerne les cantines scolaires, la qualité des repas offerts et les conditions de restauration laissent à désirer.

Dans certaines cantines, à Mamounia par exemple, les écoliers partagent la même assiette et la même cuillère. En plus, ces écoliers, de bas âge, sont «obligés» faute d’espace de prendre leur repas debout. Pis encore, de nombreux lieux, pour ne pas dire cantines, où prennent les écoliers leurs repas sont dépourvus de lave-vaisselles. Quant aux cuisiniers et agents qui préparent les repas de nos enfants, c’est un autre sujet qui fâche.