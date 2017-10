Réagissez

La deuxième édition du Salon d’information sur le cancer — organisée par l’association El Amel CPMC, en collaboration avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière —, qui se tient depuis jeudi dernier au stand Essaoura à la Safex (Alger), s’implante davantage vu le travail fourni par l’association pour lutter contre le cancer et particulièrement contre le cancer du sein.

Un travail colossal qui a été effectué durant des années grâce à l’engagement de personnes convaincues et touchées dans leur chair non sans l’encouragement et le soutien des praticiens du CPMC toujours présents, notamment les oncologues, les sénologues et les chirurgiens, pierre angulaire de la lutte et le traitement du cancer.

La présence d’au moins une cinquantaine de participants, dont le Centre palestinien de lutte contre le cancer du sein, dont le pays est l’invité d’honneur du salon cette année, les structures hospitalières, la PCH, les associations de lutte contre le cancer, les entreprises pharmaceutiques, la CNAS, les assurances et la télévision algérienne comme partenaire média et d’autres partenaires de différents secteurs, montre l’importance donnée à cet événement. «Cette pathologie est mortelle si on ne la prévient pas, mais est facilement prise en charge aujourd’hui si elle est découverte à temps.

De la mammographie à la guérison, il y a tout un parcours que nous vous invitons à découvrir et à faire découvrir aux femmes, le plus largement possible, et nous aider à les informer de la tenue de ce salon et les inviter à le découvrir et à savoir comment se prémunir contre le cancer du sein. Tous ces stands et ces espaces sont là pour répondre aux préoccupations des femmes en quête d’informations sur les symptômes de cette maladie, les moyens de prévention, les différents traitements disponibles...», a indiqué Hamida Kettab, secrétaire générale de l’association El Amel. Et de préciser que d’autres espaces sont également consacrés à fournir des conseils en matière d’alimentation saine et surtout pour la promotion de l’activité physique.

Cet événement, a-t-elle rappelé, s’inscrit dans le cadre du programme de la célébration du Mois mondial de la lutte contre le cancer du sein, Octobre Rose : des conférences portant sur le cancer du sein, le dépistage, les traitements, l’alimentation et le cancer, et l’activité physique et le cancer. Ces dernières conférences sont destinées au grand public pour une meilleure sensibilisation et information sur cette pathologie dont l’incidence est en augmentation, soit plus de 11 000 nouveaux cas par an. Un cancer qui touche particulièrement la femme jeune dont l’âge médian est de 47 ans, a noté le Dr Abdelouahab du service de sénologie au CPMC.

Les trois premières conférences présentées jeudi après-midi ont été consacrées principalement au dépistage et au rôle du généraliste dans ce dépistage. La stratégie nationale du dépistage du cancer du sein a été présentée par le Pr Salah Bendib, coordinateur du groupe de travail chargé de mettre en œuvre cette opération. «Nous nous sommes inspirés de l’expérience du dépistage réalisée à Biskra par l’association El Amel, en collaboration avec le ministère de la Santé et d’autres expériences mondiales, nous avons élaboré notre stratégie.

De notre côté, tout est près, la balle est aujourd’hui dans le camp du ministère de la Santé pour lancer cette opération dans les wilayas pilotes», a indiqué le Pr Bendib. Les trois conférences ont été suivies d’un riche débat sur la caractéristique épidémiologique du cancer du sein en Algérie en particulier, et du cancer toutes localisations confondues en général. Les spécialistes s’inquiètent de la progression de l’incidence du cancer chez la femme par rapport à l’homme. Une enquête épidémiologique nationale s’impose, selon les différents intervenants.