Saisie du fromage « La Vache qui rit » : Bel Algérie réagit

Le groupe Bel Algérie qui produit le fromage "La Vache qui rit" dément que son produit soit à l’origine de l’intoxication qui a touché une quarantaine d’élèves dans une école à Bordj Bou Arreridj.

« Il nous semble que les produits de La Vache qui rit ne peuvent pas être mis en cause dans le cadre de cette indigestion », écrit le groupe dans u communiqué de presse publié suite à la saisie par les services de commerce de 279,12 kilogrammes de fromage fondu en portion. Et d’ajouter : « Bel Algérie souhaite informer ses fidèles consommateurs qu’aucune preuve n'a été établie entre l'indigestion évoquée et la qualité de production des produits La Vache qui rit ».

« Nous procédons sur toutes nos productions à de nombreux contrôles quotidiens afin de garantir à nos consommateurs des produits d'une qualité sanitaire irréprochable », précise le groupe.Bel Algérie qui affirmé être à la disposition des autorités sanitaires souligne que « parfois, des moisissures non toxiques peuvent apparaître sur les produits alimentaires, en particulier lorsque les conditions de conservation ne sont pas respectées. Ces moisissures, ne présentent toutefois pas de risque pour la santé, même si elles sont consommées accidentellement ».

Alertés par l’Association de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (Apoce), les services de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes du ministère du Commerce ont saisi récemment une quantité de 279,12 kilogrammes de fromage fondu en portion de la marque "La vache qui rit" pour présence de moisissures, a indiqué dimanche un communiqué de ce ministère.

Il s'agit des lots: KA 130 16 (date de fabrication 09/05/2016 et date de limite de consommation 08/05/2017), KA 2426 (date de fabrication 03/05/2016 et date limite de consommation 02/05/2017), KA 121 (date de fabrication 03/05/2016 et date limite de consommation 29/05/2017), KA 126 (date de fabrication 03/05/2016 et date limite de consommation 04/05/2017) et KA 09916 (date de fabrication 03/05/2016 et date limite de consommation 07/05/2017).

Le ministère du Commerce appelle les consommateurs « à plus de vigilance lors de l'achat ou de la consommation de ce produit ».