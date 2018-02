Said Sadi quitte le RCD

Réagissez

Said Sadi

Said Sadi a annoncé vendredi son retrait du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD).

« N’étant pas congressiste et n’étant, plus depuis ce matin militant, je ne vais pas m’exprimer en tant que fondateur du parti comme cela a été suggéré. On ne fonde pas un parti pour se l’approprier », a déclaré Said Sadi devant le 5e congrès du RCD qui se tient à Zeralda ( Alger) les 9 et 10 février.

« Je serai engagé dans d’autres registres et sur d’autres terrains mais je partagerai toujours avec vous nos postulats éthiques et j’honorerai comme au premier jour nos professions de foi », a-t-il précisé.

« En politique, celui qui a réussi n’est pas celui qui a imposé le monopole de la force brutale mais celui qui a marqué de son empreinte les consciences de ses concitoyens. Et quand je regarde dans cette salle aujourd’hui, je crois que l’on peut dire que nous avons réussi. », a souligné Sadi dans son intrevention.

Said Sadi avait quitté la présidence du RCD en 2012. Depuis, le parti est dirigé par Mohcine Belabbas.