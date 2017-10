«Saïd Chitour n’est pas un traître, encore moins un espion»

Réagissez

Reporters sans frontières (RSF) a lancé une pétition pour la libération de toute urgence de Saïd Chitour, fixeur et collaborateur de nombreux médias internationaux, dont BBC et le Washington Post. Le journaliste algérien est retenu, depuis 4 mois, en détention provisoire dans des conditions très difficiles à la prison d’El Harrach.

Selon RSF, Saïd Chitour a «perdu déjà 20 kilos et souffre d’inquiétants problèmes de santé». «Nous devons agir vite», presse cette ONG qui appelle à une grande mobilisation pour exiger sa libération. Il est «innocent» et «risque la prison à vie pour avoir simplement exercé son métier», indique le communiqué de RSF tout en rappelant que Saïd Chitour est «accusé d'espionnage pour avoir remis des documents confidentiels à des diplomates étrangers». «Saïd n'est pas un traître et encore moins un espion», assure par ailleurs Reporters sans frontières. «Avant que son jugement ait lieu, aidez-nous à mettre la pression sur les autorités algériennes pour exiger sa libération de toute urgence et pour mettre fin aux poursuites injustifiées à son encontre.»