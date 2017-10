Ruée sur l'Institut français d'Alger

Réagissez

Dès les premières heures de ce dimanche matin (hier), l'Institut français d'Alger a été pris d’assaut par des centaines d’étudiants en vue de passer le test de connaissance du français (TCF), étape obligatoire pour intégrer les universités françaises ou suivre des formations en France.

Certains auraient, selon les déclarations de quelques présents, passé la nuit devant les locaux de l'institut pour pouvoir passer en premier. Toutefois, n’étant vraisemblablement pas préparé à accueillir autant de candidats, l'institut s’est vu dans l’obligation de fermer ses portes et interdire l’accès à ses locaux. Une mesure qui n’a pas été du goût de la multitude de jeunes Algériens venus de plusieurs régions du pays, notamment de la Kabylie, pour passer ce test. Certains pris de fatigue se sont évanouis. D’autres ont voulu forcer les choses et essayé de pénétrer dans l’enceinte de l'institut, mais en vain.

L’intervention de certains éléments de la police, qui ont tenté de les raisonner et surtout de calmer les choses, a permis d’éviter le pire. Vers la fin de la matinée, la foule ne s’était toujours pas dispersée malgré qu’une responsable de l'institut a expliqué qu’aucun test ne sera fait en ce jour et que de nouvelles dispositions seront affichées sur le site de cet institut très prisé, ainsi que sur sa page Facebook. De nouvelles mesures qui n’ont pas tardé à être révélées. En effet, dans un communiqué de presse, l'Institut français d'Alger a expliqué que vu le nombre important de candidats, il était impossible d’inscrire toutes les personnes présentes. C’est la raison pour laquelle les candidats s’inscriront à partir d’aujourd’hui et durant toute la semaine, de 8h30 à 16h30, selon un calendrier alphabétique bien défini. Les candidats dont les noms commencent par les lettres A, B, C, D, E s’inscriront aujourd’hui.

Ceux dont les noms commencent par les lettres F, G, H, I J, K : demain. Les L, M, N, O, P, Q le feront le mercredi 1er novembre, une journée où l’Institut français ouvrira exceptionnellement. Les candidats dont les noms commencent par le reste des lettres de l’alphabet pourront faire leurs inscriptions le jeudi 2 novembre. L'Institut français a tenu à rassurer tous les candidats désirant passer l’épreuve du TCF pour compléter la procédure Campus France, qu’ils pourront le faire sans pour autant dépasser les délais. Les inscriptions resteront ouvertes dans les semaines qui suivent selon les modalités habituelles, du dimanche au jeudi de 8h30 à 16h30, explique-t-on dans le communiqué.