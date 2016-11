Retraite anticipée : L’Intersyndicale manifeste à Alger, de nombreuses interpellations (vidéo)

Réagissez

Le sit-in a été ponctué par les interventions musclées des policiers. De nombreux manifestants ont été arrêtés.

Pour Idir Achour, secrétaire général du Conseil des Lycées d’Alger (Cla) « plus de 1000 personnes ont été arrêtées dans divers endroits à Alger ». Elles sont conduites, apprend Elwtan.com auprès de certains syndicalistes vers des commissariats de la capitale ou vers la gare routière oû ils ont été sommées de rentrer chez eux. Un contrôle policier est constaté au niveau de la garde routière d’Alger, des stations de métro et des barrages de police à l’entrée de la capitale, ce qui a provoqué des bouchons interminables.

La LADDH exige la libération immédiate de toutes les personnes interpellées

La Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme, Aile Benissad, a dénoncé l’interpellation de plusieurs « acteurs de la sociétés civile qui ont manifesté, aujourd’hui dimanche à Alger, contre la suppression de la retraite anticipée.

« La LADDH exige la libération immédiate de toutes les personnes interpellées et rappelle que ces citoyens n'ont faits qu'exercer leurs droits fondamentaux Et que les autorités sont tenues de respecter les textes qui les garantissent dont ont fait l’objets des manifestants », a indiqué l’ONG dans un communiqué.



La LADDH s’est dite « inquiète » face aux « tentations autoritaires et sécuritaires » prônées par les autorités « comme solutions aux problèmes politiques, économiques et sociaux ».