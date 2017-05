Résultats des élections législatives : Statu quo à l'APN

Réagissez

Le ministre de l’Intérieur Noureddine Bedoui a annoncé, aujourd’hui vendredi, au centre national des conférences à Alger, les résultats des élections législatives. Le scrutin a été marqué, une nouvelles fois, par une forte abstention. Selon Bedoui, le taux de participation a atteint 38,25%, contre 43 % en 2012.

Les deux partis au pouvoir ont raflé plus de la moitié des 462 siège de la chambre basse du Parlement algérien. Le FLN a obtenu 164 sièges, suivi du RND avec 97 sièges, selon les résultats provisoires avancés par le ministre de l’Intérieur. Le RND de Ahmed Ouyahia a réalisé lors de ce scrutin une remontée substantielle comparativement à 2012 quand il avait obtenu 68 sièges. Le FLN en revanche a perdu 56 sièges.

L’alliance MSP, qui a retrouvé son dissident le Front du changement, a également gardé sa troisième place en obtenant 33 sièges.

Les listes indépendantes ont obtenu 28 sièges, l’Alliance Ennahda- Adala-Elbina 15 sièges.

Le FFS et le Front El Moustakbel 14 sièges chacun, suvis du MPA avec 13 sièges et le PT avec 11 sièges.

Le RCD et TAJ ont obtenu 9 sièges chacun, suivis de l’ANR avec 8 sièges. Les partis El Wifak et El Karama ont obtenu respectivement 4 et 3 sièges.

Les 30 sièges restant sont partagés entre 21 partis politiques.

Interrogé par la presse sur les dépassements enregistrés dans plusieurs bureaux de vote, le ministre de l’Intérieur a renvoyé la balle au Conseil constitutionnel.

