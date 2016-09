Réagissez

Les enfants en ordre de départ

Des millions d’enfants tous cycles confondus, du primaire au lycée rejoindront aujourd’hui leurs établissements respectifs.

Plus de 8 millions d’élèves reprennent ou prennent pour la première fois aujourd’hui le chemin de l’école. Les chiffres communiqués par le ministère de l’Education nationale indiquent un total de 8 691 006 élèves inscrits dans les trois cycles d’enseignement et du préscolaire. Cette année scolaire sera marquée par la généralisation du préscolaire à tous les établissements, après avoir été initié dans des classes pilotes depuis 2009. Ce sont donc 493 626 enfants qui sont attendus dans le palier du préscolaire. Le cycle primaire compte 4 209 022 élèves, le moyen 2 727 160 et le secondaire 1 261 198.

S’agissant de l’encadrement pédagogique, 258 403 membres du personnel administratif et 495 000 enseignants, dont 4878 diplômés des Ecoles normales supérieures et 28 075 nouveaux enseignants seront mobilisés. Quant aux infrastructures, on comptera cette année 26 488 établissements scolaires, dont 146 nouveaux, et 14 427 cantines scolaires, selon la même source. Les syndicats du secteur ont exprimé des craintes quant à la persistance du phénomène de la surcharge des classes, accentuée par le retard accusé dans la réalisation des structures scolaires.

L’année scolaire, qui commence aujourd’hui, sera marquée également par l’utilisation de nouveaux manuels pour accompagner les programmes de la deuxième génération de la réforme du système éducatif initiée en 2003, dont une évaluation faite en 2014 et en 2015, ayant conduit à l’adoption de l’approche «curriculaire» pour «l’amélioration de la qualité de l’enseignement». Le retour à la référence algérienne dans toutes les matières et le renforcement de la présence des auteurs algériens dans les manuels ont été parmi les décisions les plus importantes prises dans le cadre de «l’amélioration de la réforme».

Les élèves des classes des 1re et 2e années primaires auront droit à des manuels communs. Deux livres, regroupant pour l’un les matières scientifiques et pour l’autre littéraires, suivront l’élève durant les deux premières années scolaires. Les élèves de la première année moyenne découvriront également leurs livres scolaires pour accompagner les nouveaux programmes. Les nouveaux programmes et les supports d’accompagnement seront généralisés graduellement au niveau du primaire et du moyen.

Il convient de souligner que concernant le livre scolaire 6,5 milliards de dinars ont été alloués pour assurer sa gratuité, sachant que 3 millions d’élèves scolarisés bénéficient de la prime et du livre à titre gracieux. 60 800 000 livres sont mis à disposition pour cette année scolaire, dont 4 728 000 nouveaux pour la première année primaire, 4 046 000 pour la deuxième année primaire et 8 774 000 pour la première année moyenne, indique le ministère de l’Education nationale. La même source souligne que 9 milliards de dinars ont été consacrés à la prime de scolarité.

En matière de réforme, la décision du gouvernement quant à l’adoption d’une nouvelle organisation du baccalauréat est attendue. Le travail de la commission chargée de la réforme de cet examen, plaidant pour l’allégement du nombre des matières et du volume horaire des épreuves pour présenter un modèle de bac conforme au profil de la spécialité des candidats, est au niveau du Premier ministère. La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, qui a annoncé l’application de cette révision pour la prochaine session, a expliqué, lors d’une récente sortie médiatique, que la refonte se fera de manière graduelle.