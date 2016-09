Rentrée scolaire 2016-2017 : 11 nouveaux centres pour la prise en charge des enfants handicapés

Réagissez

Le nombre des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés est renforcé par 11 nouveaux établissements au titre de l’année scolaire 2016/2017.

Le nombre des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés destinés à la prise en charge des enfants souffrant de différents types d’handicaps passent de 225 à 236 avec l’ouverture de 11 nouveaux établissements répartis sur le territoire national, apprend elwatan.com auprès du ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme.

Ces centres sont répartis comme suit : 10 centres psychopédagogiques pour enfants handicapés mentaux au niveau des wilayas de Laghouat (02), Bechar (01), Tebessa (01) ; Constantine (01), Médéa (01), Tissemssilt (01), M’Sila (01), Khenchla (01) et Relizane (01). Ils s’ajoutent à l’école pour enfants handicapés visuels qui a été ouverte en mois de novembre 2015.

Les inscriptions des élèves handicapés sont en cours au niveau de ces établissements spécialisés. Durant l’année scolaire 215/2016, 24.115 enfants ont été pris en charge par ces établissements.

Par ailleurs, le nombre de classes spéciales ouvertes au sein des établissements scolaires relevant du secteur de l’Education nationale au titre de l’année scolaire 2015-2016 est de 414 classes dont 250 pour enfants atteints d’une déficience mentale légère, répartis sur 41 wilayas contre 282 classes l’année d’avant. 3.246 enfants handicapés dont 1.326 filles sont pris en charge au niveau de ces classes.

Pour ce qui est des enfants autistes, le ministère de la solidarité nationale a ouvert des espaces dans 111 établissements spécialisés chargé de la prise en charge des enfants avec autisme.

Il est à noté que l’éducation et l’enseignement des enfants handicapés sont assurés en milieu institutionnel spécialisé, relevant du secteur de la solidarité nationale et dans les classes spéciales, ouvertes au niveau des écoles du secteur de l’éducation nationale et au sein des établissements subventionnés par l’Etat et gérés par les associations.