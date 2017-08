RAJ ouvre le débat sur la dépolitisation de la société

Réagissez

L’association Rassemblement actions Jeunesse (RAJ) tiendra, ce week-end, son université d’été à Béjaïa.

Placé sous le slogan de «La jeunesse et l’engagement politique», ce rendez-vous, qui aura lieu du 24 au 26 août, devra rassembler plus de 150 personnes représentants des associations, des syndicats et des acteurs politiques. Les participants devront participer à des débats en plénière et en atelier sur les questions liées à la participation des jeunes à la vie politique. «Les travaux de l’université se pencheront sur l’éducation, l’enseignement et la culture, la gouvernance, la jeunesse et les médias, la politique de l’emploi, la femme et l’égalité, la migration et la tolérance», explique le président de RAJ, Abdelouahab Fersaoui, dans un communiqué rendu public hier. Selon lui, cette rencontre devra permettre à l’association de capitaliser les travaux des universités d’été précédentes et d’analyser les résultats de l’étude réalisée sur les jeunes et la politique. Au programme de cette rencontre, il y a plusieurs conférences portant sur différentes thématiques : «Jeunesse, citoyenneté et crise politique en Algérie», «La problématique de l’emploi des jeunes et du chômage en Algérie», «La jeunesse et le système éducatif de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle» et «La femme algérienne et le défi de l’égalité entre homme et femme».