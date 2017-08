Premier ministère : Ouyahia enterre l’inspection générale créée par Tebboune

Réagissez

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia n’a pas trop attendu pour s’attaquer au maigre héritage laissé par son prédécesseur, Abdelmadjid Tebboune.

Ouyahia a signé un décret exécutif abrogeant le décret relatif à la création d’une inspection général au niveau du Premier ministère, signé par Tebboune en juillet dernier. « Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 17-205 du 4 Chaoual 1438 correspondant au 28 juin 2017 portant création d’une inspection générale auprès du Premier ministre et fixant ses missions et son organisation », lit-on dans l’article 1 du décret n° 17-244 signé par Ouyahia le 22 août dernier et publié ce matin dans le journal officiel.

La dite inspection, étouffée dans l’œuf, était chargée de mener des missions de contrôle et d’évaluation. Il s’agit notamment de suivre l’application de la réglementation régissant le fonctionnement des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des entreprises et de contrôler la réalisation des projets d’investissement et de développement.

Abdelmadjid Tebboune avait annoncé, en juin dernier, que cette inspection exercera un « contrôle minutieux des finances publiques notamment les marchés nécessitant des fonds conséquents ».

Ahmed Ouyahia a annulé aussi les dispositions du décret exécutif n° 17-202 du 27 du 22 juin 2017, signé par Tebboune, concernant les licences d’importation