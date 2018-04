Ponts effondrés et routes coupées à Blida

Le sempiternel problème des avaloirs et des routes mal façonnées a resurgi, une fois de plus, hier et avant-hier, à la faveur des pluies torrentielles qui se sont abattues durant plus de 24 heures sur l’ensemble du territoire de la wilaya de Blida.

Des dégâts considérables ont été enregistrés, selon la cellule de communication de la wilaya, dont l’effondrement du pont reliant les deux communes Oued El Alleug et Mouzaïa, où l’on ne déplore aucune victime, dans le même sillage, l’oued Chiff sur la route de Médéa a débordé et est sorti de son lit. On notera aussi de fortes cascades d’eau, juste à l’entrée du premier tunnel adjacent au ruisseau des Singes. Après constatation par les autorités, le wali a ordonné la fermeture de la route qui mène à Médéa.

T. Bouhamidi