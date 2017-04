Politique des subventions : Nabni propose de distribuer un revenu de base à tous les Algériens

Réagissez

Le collectif Nabni reprend ses activités. Dans un document rendu public, hier dimanche, il propose de remplacer l’actuel système des subventions, « inéquitable » par un autre système qui consiste à « Distribuer un revenu de base à tous les citoyens qu’ils soient adultes ou mineurs afin de garantir un minimum vital à tous ».

Les experts de ce collectif expliquent que : « Ce schéma remplacerait le système actuel complexe d’aides (allocations, aides et autres). Il remplacerait aussi le système de subventions aux produits de première nécessité qui aujourd’hui n’encourage pas la production nationale en subventionnant massivement des importations (essentiellement de lait et de blé) ainsi que des ressources non renouvelables (l’énergie et l’eau) ».

Le revenu universel constitue, ajoute-t-on « Un moyen de ne pas oublier les femmes, rétribuant ainsi justement un travail essentiel qui n’a jamais fait l’objet de rétribution : élever la prochaine génération d’Algériens ».

Le système des subventions appliqué en Algérie est critiqué par plusieurs économistes nationaux ainsi que par des organismes internationaux à l’exemple du FMI, dans la mesure où il met sur un pied d’égalité les riches et les pauvres.

Le collectif Nabni regroupe, entre autres, des économistes, des universitaires et des chefs d’entreprises. Il a publié plusieurs rapports sur les perspectives économiques et sociales.

Lire : Le revenu universel, une solution au casse-tête des subventions en Algérie ?