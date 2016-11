Plusieurs syndicalistes brutalisés et embarqués par la police à Bouira

Réagissez

Les forces de l'ordre ont brutalement empêché le rassemblement des syndicats autonomes, prévu aujourd’hui mercredi à Bouira.



Mobilisés contre la suppression de la retraite anticipée et la loi des finances 2017, des syndicalistes ont été arrêtées par les services de police déployés en force aux alentours du siège de la wilaya et au niveau des entrées de la ville.



Les policiers ont embarqué plusieurs syndicalistes qui se sont déplacés depuis Bejeaia, Tizi Ouzou, Alger et Boumerdès. Iken Hanafi, chargé de communication au niveau du Snapap, a déclaré à El watan que pas moins de sept personnes ont été embarqués par la police. Nabil Ferguinis, chargé de communication à la fédération d'éducation affiliée au syndicat national autonome des personnels de l'administration publique (snapap) et Mme Meghraoui, membre du bureau national du snapap figurent parmi les personnes arrêtées.



Les forces de l'ordre ont immobilisé plusieurs bus en provenance de Bejaia, a indiqué de son côté Hani Hocine, membre de la fédération nationale des communaux, en dénonçant cette répression policière.



" Nous avons déposé un préavis de grève de huit jours dont le rassemblement de protestation auprès des autorités", ajoute M Iken qui a dénoncé d'une manière énergique la répression policière contre les syndicalistes.