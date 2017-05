Plusieurs interpellations à Ath Zmenzer

Réagissez

Le petit Salim, sain et sauf, retrouve sa famille

L’enfant a été enfermé par ses ravisseurs dans une pièce d’un chantier en construction.

Salim Mahdad, enlevé jeudi dernier, a été retrouvé sain et sauf dimanche matin par les services de sécurité après qu’un citoyen eut signalé les pleurs du garçon. L’enfant a été enfermé par ses ravisseurs dans une pièce d’un chantier en construction, dans le village Ichardiouène, à près de cinq kilomètres d’Ath Anane, lieu de l’enlèvement. L’heureuse nouvelle s’est répandue rapidement dans la commune d’Ath Zmenzer (10 kilomètres au sud de Tizi Ouzou) et les villages environnants.

Suite à cet enlèvement, plusieurs interpellations ont eu lieu avant même de retrouver l’enfant, avait assuré une source sûre. A Ath Anane, c’est le sujet du jour. Certains noms sont cités et les gens ne cachent pas leur étonnement, car il s’agirait de personnes du village. Le procureur général, Mohamed Tayeb Lazizi, a confirmé hier après-midi, lors d’une déclaration à la presse que le principal suspect, C. A., est un entrepreneur âgé de 39 ans. Selon le magistrat, le mobile du rapt est d’ordre financier.

D’après lui, le suspect serait lourdement endetté. Les auditions d’autres personnes se poursuivent. Le procureur rappelle : «L’enquête suit son cours. Il faut retenir que la famille a reçu deux appels téléphoniques masqués samedi 29 avril, permettant au garçon de parler brièvement avec ses parents. Les appels ont été localisés et l’auteur interpellé.»

Hier matin, chez la famille Mahdad, l’ambiance était très détendue. Madjid, le frère de Salim, témoigne : «Mon frère a été mis dans le coffre d’une voiture et emmené dans un chantier où il a été enfermé, ligoté et laissé sans nourriture. Il a été retrouvé avec son tablier d’écolier et son cartable. Les services de sécurité ont fait un travail remarquable.» Salim a retrouvé ses camarades et sa famille et avait l’air heureux. Des médecins et des psychologues l’ont pris en charge. Cet acte criminel avait suscité dans la région une profonde inquiétude, qui a fait place à un grand soulagement.