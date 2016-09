Plus de 9000 agents seront mobilisés à Alger

Réagissez

Plus de 9000 agents d’hygiène seront mobilisés à Alger à l’occasion de l’Aïd El Adha pour veiller à la propreté de l’environnement, en procédant à la collecte des ordures ménagères et des résidus du sacrifice, ont assuré les responsables des entreprises Netcom et Extranet.

Le directeur général de Netcom, Ahmed Belalia, a indiqué que son entreprise mobilisera, durant les jours de l’Aïd, 4000 agents qui interviendront à travers les 26 communes de la capitale que l’entreprise couvre. Le responsable a fait savoir que 5000 autres agents relevant d’Extranet les suppléeront dans le reste des communes de la wilaya. Netcom mobilisera également 400 camions et engins pour l’enlèvement des déchets découlant du sacrifice et de la vente du bétail, non seulement au niveau des points de vente sur la voie publique, mais aussi à l’intérieur du tissu urbain des circonscriptions administratives qu’elle couvre et qui sont Bab El Oued, Sidi M’hamed, Bouzaréah, Bir Mourad Raïs et El Harrach. M. Belalia a également fait savoir que les horaires de travail seront prolongés en fonction de la spécificité de la circonstance qui enregistre une hausse de 30 à 40% des déchets collectés au niveau de la capitale. Il a saisi l’occasion pour réitérer son appel aux citoyens pour faciliter la tâche aux agents d’hygiène, notamment en respectant les horaires de dépôt des déchets. «Nos travailleurs sont confrontés à ce problème au quotidien, mais le jour de l’Aïd, il prend plus d’ampleur», a regretté M. Belalia en appelant au civisme des citoyens.

De son côté, le directeur général d’Extranet, Mechab Rachid, a indiqué que plus de 5000 agents d’hygiène et 350 camions seront mobilisés à Alger à l’occasion de la fête de l’Aïd El Adha. Un programme spécial a été mis en place pour la collecte des résidus de l’opération du sacrifice avant et après l’Aïd, les agents d’hygiène devant sillonner les quartiers et ruelles de 31 communes, dont l’entreprise assure la gestion et la collecte des ordures, a-t-il dit.