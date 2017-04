Réagissez

Plus de 557 000 poches de sang ont été collectées l’année dernière à travers le pays, a déclaré, jeudi, à Annaba, Lilia Ould Kablia, directrice de l’Agence nationale de sang (ANS).

Cela représente l’équivalent de 649 080 donneurs qui se sont présentés dans les 217 structures de transfusion sanguine pour donner du sang, soit une augmentation de 3,2% par rapport à l’année 2015. «Malgré ce chiffre appréciable, il reste insuffisant sachant qu’un tiers des dons proviennent encore de donneurs de compensation ou familiaux, un tiers des dons collectés sont réalisés en site fixe et un tiers en collecte mobile», déplore l’ANS, dans un communiqué rendu public.

La première journée de cette célébration de trois jours a été l’occasion pour honorer de nombreux partenaires civils et des corps constitués, notamment la police et les Douanes algériennes.

Devant le parterre du théâtre Azzedine Medjoubi de Annaba, composé d’une faible assistance, les organisateurs de la manifestation se sont succédé pour remercier les animateurs et distribuer des cadeaux aux donneurs du sang. Cependant, le directeur de la santé et celui du CHU de Annaba, deux acteurs principaux locaux, n’ont pas été sollicités pour prendre la parole. Une négligence protocolaire à laquelle s’ajoute l’absence d’un discours sur le développement de la stratégie du sang en Algérie, encore moins sur le développement de sa gestion.