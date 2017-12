Réagissez

Répondant aux questions orales des sénateurs lors d’une séance plénière au Conseil de la nation, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a dressé un bilan de la stratégie de gestion des déchets en Algérie.

Dans ce bilan, il indique qu’il existe à travers le pays 141 centres d’enfouissement technique financés par l’Etat dont 87 déjà réalisés. Les projets en cours sont de l’ordre de 30 CET et 24 autres en début de travaux. Pour les décharges publiques, il donne le chiffre de 161 décharges contrôlées dont 85 décharges réalisées et 43 sont en cours. 47 établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ont été installés pour assurer ces centres d’enfouissement technique. Il note également que 85 décharges anarchiques sur 151 programmées, 29 centres de tri et 26 stations de transformation ont bénéficié de travaux de réhabilitation. Faisant part de sa satisfaction des efforts fournis par les chefs de l’exécutif des wilayas côtières en matière de gestion des déchets, il a indiqué que 1257 plans communaux de gestion des déchets ont été mis en œuvre en 2017, permettant ainsi la couverture de plus de 80% des communes au niveau national.

Le bilan le plus rapproché, cité par M. Bedoui, est celui de ce mois de septembre où 12000 opérations de nettoyage ont été effectuées à travers le territoire national par les agents communaux, de wilaya et des établissements de nettoyage. Près de 11.000 camions et plus de 50.000 agents d’hygiène ont été mobilisés pour cette tâche qui a abouti à l’enlèvement de 760.000 tonnes de déchet et à l’éradication de 5.000 points noirs à travers les communes du pays. M. Be-doui est revenu également sur la mise en œuvre du plan national de l’aménagement du territoire pour l’année 2030 tout en insistant sur le rôle important des industries du recyclage et la création de petites entreprises de gestion des déchets.