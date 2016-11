Plus de 21 tonnes de stupéfiants et près de 400 000 comprimés de psychotropes saisis

Réagissez

Les services de police spécialisés dans la lutte contre les crimes liés au trafic illicite de stupéfiants ont, durant les neuf premiers mois de l’année 2016, saisi plus de 21 tonnes de cannabis traité, 11 kg de cocaïne et plus d'un kilo d’héroïne, ainsi qu'une quantité considérable de psychotropes (399 348 comprimés). Les même services sont parvenus, durant la même période, à élucider 19 614 affaires liées au trafic de ces matières toxiques à travers le territoire de compétence de la Sûreté nationale, enregistrées principalement dans la région ouest du pays, notamment dans la wilaya de Tlemcen, indiquait hier un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les investigations et les recherches menées par les brigades de police judiciaire à propos de la résolution de ces affaires ont abouti à l’arrestation de 23 695 personnes déférées devant les parquets compétents pour leur implication dans ces crimes. A ce titre, le chef de la cellule de communication et presse à la DGSN, le commissaire divisionnaire de police Amar Larroum, a affirmé que ces résultats obtenus sur le terrain par les forces de police spécialisées «traduisent la concrétisation stricte des programmes et des plans sécuritaires tracés par le haut commandement de l’institution de la Sûreté nationale,qui a fourni tous les moyens de recherche et d’investigation modernes, ainsi que les ressources humaines et matérielles nécessaires dans la lutte contre la criminalité afin d’assurer la sécurité et la sûreté des citoyens et de leurs biens».

Il a ajouté que «ces opérations efficaces, effectuées dans le cadre de la lutte contre la criminalité, sont simultanément soutenues tout au long de l’année par des campagnes de sensibilisation visant la prévention des différentes franges de la société, notamment la catégorie des écoliers et des jeunes contre les différents dangers de la consommation de drogue».