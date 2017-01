Pluies et neige sur les wilayas du Centre et de l'Est à partir de dimanche soir

Des pluies assez marquées, accompagnées parfois d'orage et de grêle, affecteront les wilayas du Centre et de l'Est du pays à partir de la soirée de dimanche, indique l'Office national de météorologie dans un Bulletin météorologique spécial (BMS).

Les wilayas concernées sont Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma, Souk Ahras, Constantine, Mila et le Nord de Sétif. La validité du BMS s'étalera du dimanche 15 janvier à 21H00 au mardi 17 janvier à 12H00, alors que les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement les 70 mm. Des pluies affecteront aussi les wilayas de Tizi Ouzou, Boumerdes, Alger, Tipaza, Blida et Bouira du lundi 16 janvier à 12H00 au mardi 17 janvier à 12h avec des cumuls qui atteindront ou dépasseront localement les 40 mm. Des chutes de neige continueront d'affecter les reliefs du Centre et de l'Est du pays dépassant les 800 mètres d'altitude, selon un bulletin météorologique spécial (BSM) émis dimanche par l'office national de météorologie. Les wilayas concernées sont: Ain Defla, Blida, Médéa, Tizi-Ouzou, Bouira, Béjaia, Sétif, Bordj Bou-Arreridj, Jijel, Guelma, Batna, Oum El Bouagui, Khenchela et Tébessa. L'épaisseur de la neige prévue atteindra 15 à 20 cm et dépassera localement 30 cm sur les monts des Babors durant la validité de ce BMS qui s'étalera jusqu'à lundi 16 janvier à 15 heures.

APS