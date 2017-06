Pénurie de l’aliment de bétail et de volaille à Bouira

Réagissez

La pénurie de l’aliment de bétail et de volaille s’accentue dans la wilaya de Bouira.

Les filières avicole, ovine, bovine et autres sont sérieusement menacées. «Mes réserves d’aliments pour nourrir mes volailles commencent à s’épuiser. Les fabricants d’aliments nous disent qu’ils ne peuvent plus satisfaire la demande des éleveurs plus d’une journée de consommation. D’ici le début de la semaine, il n’y aura plus d’aliments», déplore un aviculteur de la région de M’chedallah, dans l’est de Bouira. La seule solution, qui reste aux éleveurs pour sauver leurs cheptels, est de se tourner vers le marché parallèle. «Si cette crise perdure, nous seront tous obligés d’acheter l’aliment aux vendeurs du marché noir, lesquels pratiquent des prix exorbitants. Le quintal d’aliment, qui coûte 4000 DA, est vendu à 6000 DA au marché noir.

Avec la pénurie, il sera encore plus cher», explique notre interlocuteur. Les conséquences commencent à se faire sentir. Le prix de gros d’un plateau d’œuf a augmenté de 20 DA. Il est passé de180 à 200 DA. La flambée des prix a touché aussi la viande blanche qui a augmenté aussi de 20 DA le kilogramme. Lundi dernier, une vingtaine d’éleveurs ont protesté devant le siège de la Direction des services agricoles de Bouira. Les contestataires ont exigé des explications sur la pénurie de l’aliment de bétail et de volaille et ont réclamé le déblocage de la situation. «Les responsables de la DSA de Bouira nous ont expliqué que la pénurie de l’aliment est temporaire. D’ici la fin de la semaine, le problème sera réglé. Nous patienterons le temps qu’il faudra, mais s’il s’avère que c’est une juste une diversion pour gagner du temps, nous allons passer à des actions radicales», dira un délégué des éleveurs.