Pèlerinage : Sept hadjis algériens sont morts à La Mecque

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a relevé, lors d’une rencontre tenue à Alger, les décès enregistrés chez les hadjis algériens (7 cas, dont une femme) en raison de maladies chroniques, affirmant que le nombre des décès était en baisse par rapport aux années précédentes grâce à la bonne prise en charge des hadjis sur tous les plans. Les services consulaires ont pris toutes les mesures nécessaires pour accélérer l’enterrement des hadjis décédés et informer leurs familles, a-t-il dit.

Plus globalement, Mohamed Aïssa a exprimé sa satisfaction quant aux efforts consentis par la mission algérienne à La Mecque et pour ses tâches accomplies avec succès durant cette saison du hadj, l’appelant ainsi à poursuivre son devoir dans les Lieux Saints, et ce, à deux jours du début des rites du hadj. A l’issue d’une séance de travail consacrée à la lecture des rapports des chefs de section de la mission à La Mecque, le ministre a déclaré que «ces rapports attestent parfaitement de la réussite de la saison du hadj, d’autant que chaque hadji est parfaitement pris en charge». «Nous devons assurer une mobilisation de tous les membres de la mission pour que les hadjis aient un séjour serein et paisible dans les camps de Arafat et Mina», a souligné Mohamed Aïssa qui a évoqué l’utilisation d’un portail électronique par la mission du hadj en vue de s’enquérir de la situation des hadjis dans l’attente de l’utilisation d’autres moyens de communication.