Ouyahia : «Si la Syrie était tombée, le tour de l'Algérie serait venu »

Ahmed Ouyahia, le patron du RND, a tenu à être plus rassurant dans son discours qu’il a prononcé devant ses élus, lors d’une réunion à huis-clos tenue, vendredi, à la maison de la culture de la ville de Mascara. Les journalistes n’ont pas été invités à cette rencontre.

Selon des sources, Ouyahia a relaté que la crise financière qui secoue le pays suite à la chute du prix du pétrole ne durera pas plus de deux ans ! «Une crise qui s’en va», a-t-il dit. Ouyahia, selon notre source, a appelé ses élus à œuvrer pour alimenter l’espoir chez les populations.

Dans le même contexte, ajoute notre interlocuteur, le SG du RND qui a mis l’accent sur les derniers évènements qui ont secoués certaines localités du pays n’a pas hésité de pointer du doigt la main étranger. «La stabilité du pays est sur la paume d’un démon», a-t-il formulé.

Afin de préserver la sécurité et la stabilité du pays, Ouyahia a appelé les parents «à porter une attention à leur enfants et de les préserver de ceux qui veulent diviser le pays.» En ajoutant : «Si la Syrie était tombée, le tour de notre pays serait venu.»

Le patron du RND, nous dit-on, au cours de son discours a évoqué autres sujets d’actualité comme les mouvements pour l’autonomie de la Kabylie et du M’zab en plus de l’affaire de l’Azawad. «L’Algérie et un pays uni et indivisible», a-t-il déclaré.