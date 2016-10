Ouyahia prend la défense du général Toufik

Réagissez

Ahmed Ouyahia

Le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, a animé, aujourd’hui samedi, une conférence de presse au siège de son parti à Alger. Ouyahia a répondu, indirectement, à son rival du FLN Amar Saadani, qui a porté, mercredi passé, de graves accusations contre le général à la retraite, Ahmed Mediene dit Toufik.

Les événements de Ghardaïa sont « une manœuvre orchestrée de l’intérieur et de l’extérieur du pays. Et quand certains parlent (Saadani), j’espère qu’ils n’oublient pas, que derrière cette personne (le général Toufik ndlr), il y des milliers d’agents, des officiers, sous-officiers et des djounouds. Eux aussi appartiennent à l’ANP », a déclaré le SG RND, en réponse à une question relative aux dernières déclarations de Amar Saadani qui a accusé l’ex patron du DRS d’avoir fomenté les évènements de Ghardaïa.

Ouyahia a déclaré aussi que « Bouteflika a travaillé avec les officiers de la France et Boumediène a construit une armée avec eux ». Une réponse adressée à son rival du FLN qui a accusé le général Toufik d’être « le fer de lance des officiers de la France ».