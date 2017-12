Réagissez

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a indiqué hier à Abidjan que l’Algérie a octroyé plus de 100 millions de dollars pour aider cinq pays de la sous-région du Sahel à lutter contre le terrorisme.

«Sur sept ou huit ans, l’Algérie a dépensé plus de 100 millions de dollars d’aides à cinq pays (Tchad, Mali, Niger, Mauritanie et Libye) de la sous-région du Sahel pour former une dizaine de compagnies de forces spéciales et leur donner d’énormes équipements», a déclaré à la presse M. Ouyahia en marge du 5e Sommet Union africaine-Union européenne qui se tient dans la capitale ivoirienne.

Il a relevé que «l’implication solidaire de l’Algérie dans la lutte antiterroriste, dans la sous-région sahélienne, est organisée depuis plus de 10 ans à travers le Comité d’état-major opérationnel des armées (Cemoc) et d’autres mécanismes de coopération». Il a, en outre, mis en avant les «énormes efforts» que fournit l’Algérie sur le plan bilatéral à ces pays.

Par ailleurs, M. Ouyahia a signalé «à titre comparatif et sans polémique aucune» que l’Union européenne a annoncé une aide de 50 millions de dollars pour la force G5 Afrique, relevant que cette aide provient de 28 pays de l’UE, «sans être sûr si elle est débloquée ou non». «C’est le président de la République, qui a été chargé par ses pairs africains de prendre en charge le thème de la lutte contre le terrorisme et là, nous avons partagé avec la famille africaine et le reste du monde notre expérience, non seulement de lutte contre le terrorisme avec la kalachnikov à la main, mais aussi notre expérience de dé-radicalisation», a souligné le Premier ministre.