Ouyahia : Cevital est suffisamment capable de défendre ses intérêts

Réagissez

Ahmed Ouyahia

« L’Algérie est confrontée à de grands défis, si on ne se remet pas débout économiquement, sans le biberon du pétrole, nous risquons de nous retrouver chez le FMI en 2025. Et si on se retrouve chez le FMI, ça va être la tronçonneuse ».

Le secrétaire général du RND Ahmed Ouyahia a animé, aujourd’hui dimanche à Alger, une conférence de presse où il a abordé le conflit opposant le groupe Cevital à l’entreprise portuaire de Béjaia.

« Nous considérons que la gestion de cette affaire au niveau du port du Béjaia, n’est pas la meilleure des gestions. Cela étant, le groupe Cevital est un grand groupe, il a un grand dirigeant. Ils sont suffisamment capables de défendre leurs intérêts », a déclaré Ouyahia.

Par ailleurs, interrogés sur les « réformes profondes » que son partie souhaite engager, Ouyahia a cité « la décentralisation de la décision ‘d’investissement » et « la Privatisation des entreprises publiques ». Il a expliqué, concernant cette dernière proposition, que « La situation financière des entreprises publiques se détériore à cause des problèmes de gestion et parfois des plans de charge. On a plus ces programmes d’investissement (publics) de 150 et 180 milliards de dollars ». Il a ajouté que « les hôtels, les moulins, on leur trouve des acheteurs nationaux, il vaut mieux les vendre tant qu’ils sont en bon état, pour ne pas revivre ce que nous avons vécu durant les années 1990 ».

Ouyahia s’est montré inquiet quant à l’avenir du pays. « L’Algérie est confrontée à de grands défis, si on ne se remet pas débout économiquement, sans le biberon du pétrole, nous risquons de nous retrouver chez le FMI en 2025. Et si on se retrouve chez le FMI, ça va être la tronçonneuse ».