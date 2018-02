Ouargla : Plus de 1400 logements à distribuer cette semaine !

Réagissez

Cela faisait 4 ans que des logements n’avaient pas été distribués dans la wilaya de Ouargla où les demandeurs ont appris à prendre leur mal en patience, déversant leur hargne sur les réseaux sociaux, interpellant les autorités centrales et surtout redoutant les distributions clientélistes habituelles, voire des vagues de colère comme en 2011 et 2013.

Et pour un événement de cette envergure avec à la clé la distribution de plus de 1400 logements en une semaine, c’est un fait inédit et qui fera date dans cette wilaya du Sud qui compte des habitants venus des quatre coins du pays à la recherche de travail, d’opportunités d’affaires et de logement et où les programmes se font rares malgré la forte demande.

Les logements distribués représentent le tiers du nombre de logements en réalisation toutes formules confondues, ce qui fait dire au wali que l’année 2018 sera sûrement celle où l’on se rappellera d’avoir mis à l’abri des milliers de familles. Chose inédite également, Abdelkader Djellaoui s’est excusé publiquement sur les ondes de la radio locale pour avoir cumulé tant de retard, tout en lançant un appel à préserver les nouvelles cités et prendre soin de l’environnement.

L’autre appel du premier magistrat de la wilaya concerne ceux qui attendent leur tour et qui sont invités à patienter puisque «chaque demande de logement sera satisfaite», affirme Djellaoui. Autre particularité de cette opération, décidément unique en son genre, le soin particulier donné aux bénéficiaires handicapés et leurs familles.

Outre le choix donné et l’attribution de logements situés au rez-de-chaussée à Touggourt pour ceux qu’on a pu visiter, Djellaoui a exhorté les entrepreneurs à doter les bâtiments de marches facilitant le passage sur chaises roulantes. Le cérémonial s’est voulu grandiose et très médiatisé, mettant en branle tous les services de la wilaya de Ouargla et ceux de la wilaya déléguée de Touggourt qui a inauguré le cycle avec 1090 logements sociaux locatifs et 82 logements promotionnels aidés à Haï El Moustakbel.

Hier jeudi, 90 logements sociaux locatifs devaient être distribués à Aïn Beïda, suivront 68 logements à El Hadjira samedi, puis 34 autres à Nezla lundi prochain. Un cycle inaugural qui en a précédé d’autres puisque 2997 logements sociaux ont été notifiés aux commissions de daïra, dont 1081 dans la seule commune de Ouargla. Les listes de bénéficiaires seraient en cours d’élaboration et suscitent déjà beaucoup de frénésie.

La wilaya de Ouargla compte également 6238 logements en cours de réalisation à travers 19 communes avec un bon taux d’avancement oscillant entre 40 et 60%, selon le wali. Un bon démarrage aussi pour le programme AADL qui a accusé un grand retard après le désistement du consortium saoudien et la désignation d’un autre chinois.

Il s’agit de 2200 logements dans la commune de Ouargla, dont la réalisation de 1700 unités a été confiée à l’entreprise chinoise Beijing Urban Construction Group (BUCG) et 500 autres à l’entreprise nationale privée Frères Nasri. A Touggourt, 500 logements AADL sont confiés à l’entreprise nationale privée Diar Safami au niveau de Haï El Moustakbel, tandis que 100 unités sont en cours de réalisation à Témacine par l’entreprise de Construction du Sud-Est (ECO.S-EST, ex : BATI-SUD).

La wilaya s’apprête également à réceptionner quelque 1300 logements CNEP/IMMMO dont 300 location-vente et 1000 en cours de réalisation avec plus de 60% d’avancement. Ils seront dispatchés selon la formule AADL, dira le wali qui a également souligné l’importance du programme de logement rural qui a connu quelque 30 650 logements réalisés en 5 ans dont 28 539 finalisés à 100% et 1354 en cours.

Actuellement, 1000 aides au logement rural sont notifiées aux communes, en plus de 2000 aides pour la réhabilitation de logements et 500 logements LPA pour Ouargla. Pour tous ces projets, le cachet architectural saharien a été introduit pour des logements individuels et semi-collectifs de deux à quatre étages tout au plus selon les zones.