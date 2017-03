Réagissez

Le groupe Zergoun Brothers, basé à Hassi Messaoud et Ouargla, annonce la construction d’une unité de fabrication et d’assemblage de panneaux solaires d’une capacité annuelle de plus de 160 MW via sa filiale Zergoun Green Energy «ZGE».

Le groupe lance les modules «Made in Algeria» et «100% bancables» avec un partenariat européen et chinois à la fois pour les aspects technologiques, mais aussi pour permettre un accès préférentiel aux marchés européen et africain, affirme Rahmoun Zergoun, son PDG, qui ajoute que ces modules vont inclure toutes les options technologiques pour s’adapter au climat algérien, notamment les températures et le sable. La mise en service de la première ligne de production est prévue pour la fin de l’année 2017 avec une capacité qui devra doubler en 3 ans. Ce nouveau site de production situé dans la zone d’activités de Ouargla permettra, à terme, la création d’une centaine d’emplois sur place et pour l’approvisionnement en cellules de dernière génération et des consommables, l’entreprise a contracté un accord avec des fournisseurs du top 5 mondiaux. Ainsi, pour sa feuille de route technologique et positionnement marché, le groupe n’a pas hésité à faire appel à la diaspora algérienne aux compétences internationales reconnues mondialement. «Nous disposons d’un vivier très riche d’experts algériens dans les plus grandes firmes mondiales qui ne demandent qu’à participer à l’essor du mix énergétique de leur pays», déclare M. Zergoun qui, après l’exposition d’Oran, participe au grand sommet mondial SNEC de Shanghai qui se tiendra du 17 au 20 avril prochain.