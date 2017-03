Réagissez

Jugés la semaine passée par le tribunal d’Es Senia (Oran), deux jeunes accusés de «création d’association sans autorisation du mouvement El Ahmadia et de collecte illégale de fonds» ont été condamnés, hier, à deux ans de prison ferme et au paiement de 3 millions de dinars d’amende. Le procureur avait requis contre eux la peine de deux ans de prison ferme et une amende de 2 millions de dinars. Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, qui s’est constitué partie civile, a demandé un dinar symbolique. Selon les faits, les deux adeptes d’El Ahmadia ont été arrêtés suite à des informations reçues par la police et l’enquête de ses services de sécurité : il s’agit de deux jeunes gens appartenant à El Ahmadia. En audience, les deux accusés ont expliqué avoir pris connaissance d’El Ahmadia via les réseaux sociaux. Ils ont décidé alors de créer une association nommée Ahmed El Kheir, sans parvenir toutefois à obtenir un agrément. Ceci dit, ils ont néanmoins continué à activer dans le cadre de leur association, en faisant des collectes d’argent. A ce propos, une importante somme d’argent a été récoltée et envoyée à leur chef qui se trouve à Blida. Des reçus prouvant la collecte des fonds pour construire une mosquée à Blida ont été saisis par les policiers. Un fait confirmé par les deux prévenus le jour du procès.