Réagissez

Pr Yaker Mustapha

Le Centre Sidi Abdellah-cancérologie est le premier en Afrique à être doté d’un équipement de radiothérapie de dernière génération : la tomothérapie. Pourquoi ce choix ?

C’est d’abord une technologie révolutionnaire, elle s’est imposée comme une évidence.

Je suis très heureux que les Algériens puissent, les premiers sur le continent africain, bénéficier des apports de la tomothérapie, une des meilleures technologies au monde pour le traitement des cancers par radiothérapie.

Elle permet également aux patients de bénéficier d’un traitement personnalisé et adapté à chaque phase de l’évolution de leur cancer.

Vous voulez faire de votre centre un pôle d’excellence dans le traitement du cancer. Comment comptez-vous développer cette excellence ?

Pour maîtriser cette technologie, il a d’abord fallu faire des formations de perfectionnement pendant plusieurs semaines au profit des médecins, des physiciens médicaux et des manipulateurs à Madison (Etats-Unis), à Lille (France) et à Lausasne (Suisse).

Le personnel d’accueil a, quant à lui, bénéficié d’une formation de plusieurs semaines délivrée par des formateurs et certifiée par une société américaine.

Nous allons également, dans le souci de qualité, mettre en place, dans les prochains mois, un partenariat médical et scientifique avec le célèbre Centre Oscar Lambert de Lille dirigé par le Pr E. Lartigau.

Ce partenariat permettra au Centre Sidi Abdellah-cancérologie, par les échanges, les visites croisées et les travaux scientifiques, d’atteindre rapidement et de maintenir le niveau d’excellence souhaité.

Qu’apporte cette nouvelle technologie dans le traitement du cancer comparativement à la radiothérapie conventionnelle ?

Il y a lieu de signaler en premier lieu, et en dehors du traitement personnalisé, que les effets indésirables et les complications éventuellement provoqués par l’irradiation inévitable d’organes et tissus sains de radiothérapie classique sont aussi réduits de manière considérable par la tomothérapie, le cœur dans le cancer du sein gauche, le rectum dans le cancer de la vessie, etc.

Avec cette nouvelle technologie, on a moins de complications et de problèmes et on arrive à optimiser les protocoles les plus performants avec une réduction de la durée des traitements.

Les technologies classiques sont en fin en vie. Au Centre de Lille, ils sont arrivés à réduire, grâce à la tomothérapie, le taux des complications de 20 à 2%. Ce qui est extraordinaire.