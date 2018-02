Nouria Benghabrit à Tizi Ouzou : «L’école a besoin d’être protégée»

Réagissez

Nouria Benghabrit, ministre de l’éducation nationale

Nous sommes disponibles pour engager le dialogue avec les représentants de tous les partenaires sociaux pour l’intérêt des élèves qui demeurent les premières victimes des perturbations cycliques que connaît le secteur de l’éducation », a déclaré, d’emblée, hier, Nouria Benghabrit, ministre de l’éducation nationale, lors de sa visite dans la wilaya de Tizi Ouzou.

«Ce que nous vivons, aujourd’hui, ce sont des tensions et des différends qui se transforment en crise dont l’origine est, en premier lieu, un problème relationnel et surtout non professionnel.

La suspension quasi régulière de la scolarité des élèves, quelques que soit la légitimité, ou non des raisons invoquées, nous met hors normes sur le plan international en terme de nombre de semaines d’enseignement.

Elle prive aussi les apprenants de compétences nécessaires à la poursuite de leur cursus scolaire. Cette situation porte préjudice au principe de l’équité qui est l’un des fondement de notre système scolaire », a-t-elle ajouté avant de remercier les partenaires sociaux (syndicats et les associations de parents d’élèves) de la wilaya de Tizi Ouzou qui font « preuve d’un sens élevé de la responsabilité ».

Et ce, pour avoir, a-t-elle souligné, signé, le 31 janvier dernier, une déclaration commune dans laquelle « ils réitèrent leur volonté de construire un climat social serein dans le secteur, dénonçant toute perturbation de la scolarité durant cette période charnière de l’année ». « Je sais combien la situation vécue à Tizi Ouzou, était traumatisante pour toute la société et personne ne veut revivre ce type de situation dont la principale victime est l’élève. L’école a besoin d’être protégée », a-t-elle insisté.

Mme Benghabrit a, par ailleurs, précisé que la vigilance et l’engagement doivent être de mise surtout, a-t-elle laissé entendre, « dans ce contexte géopolitique empreint de menaces multiples ». Notons que la ministre de l’éducation poursuivra aussi sa visite, aujourd’hui, dans la wilaya de Tizi Ouzou.