Promouvoir la connaissance scientifique et le savoir-faire en management des établissements de santé pour que les enfants aient accès aux meilleurs soins de santé dans leurs pays est le challenge de la fondation Ibni, un établissement de santé de chirurgie cardiaque dédié à l’enfant et financé par Med Investment Holding, initiative de Abdelmadjid Kerrar, fondateur de plusieurs sociétés dont Biopharm et Magpharm. «Pour accomplir sa mission, la fondation interviendra par des actions de formation et prévention.

Elle pourra aussi intervenir pour accomplir sa mission, en réalisant et exploitant un établissement de santé spécialisé performant au niveau international pour développer un niveau d’offre de soins aux normes internationales. A cet effet, des partenariats ont été convenus avec Teda Hospital de Tianjin, en Chine, et San Joan de Deo Children Hospital de Barcelone, Espagne», précise Lies Kerrar chargé du suivi de ce projet en marge des travaux du séminaire international sur les cardiopathies congénitales. Il signale que la vision de ce groupe est que cette institution devienne, dans quatre générations, un établissement de référence et d’excellence dans ce domaine de la chirurgie cardiaque de l’enfant. «Les services de cette clinique seront payants et nous allons travailler pour avoir une meilleure efficacité afin que ce soit le plus économique possible», a-t-il souligné. Les enfants de familles démunies seront pris en charge gratuitement, a précisé M. Kerrar. «Un fonds spécial va être mis en place, il va nous permettre de prendre en charge cette catégorie d’enfants.

Notre objectif principal est de fournir des soins spécialisés à des enfants ici dans leurs pays. L’objectif est que cette institution se développe et qu’elle devienne un centre d’excellence», a-t-il réitéré. L’activité sera assurée, a-t-il précisé, selon les accords avec les deux partenaires, notamment les deux établissements sus-cités par des spécialistes étrangers et nationaux. «Nous travaillons justement avec nos partenaires pour qu’ils puissent nous envoyer des spécialistes dont nous avons besoin pour former ou intervenir. Pour offrir des soins de qualité et performants, nous avons besoin de rassembler et former des compétences et les encadrer avec des méthodes de gestion de classe internationale, et notamment par des systèmes de protocoles médicaux formalisés, introduire les soins par télé-médecine figure également dans notre programme pour pouvoir prendre en charge et réaliser des interventions chirurgicales sous la supervision de spécialistes en international». M. Kerrar ambitionne de voir cette structure mise sur pied en périphérie de la wilaya d’Alger d’ici 2020. Quant à l’événement qui a regroupé des sommités mondiales en chirurgie cardiaque, M. Kerrar souhaite son renouvellement tout en jouissant d’une réputation basée sur la qualité des interventions et la crédibilité des intervenants. Le site web www.pediatric.cardio.org constitue désormais le trait d’union entre les spécialistes réunis à cette rencontre. A la question de savoir quelles seraient les capacités d’accueil de cet établissement, M. Kerrar a souligné : «Après une période d’exploitation, inch Allah nous serons heureux de vous annoncer les chiffres de nos réalisations. Nous préférons parler de réalisations plutôt que de projets futurs». Et d’ajouter que la Fondation est là pour plusieurs générations et qu’elle deviendra un centre régional d’excellence en chirurgie pédiatrique.