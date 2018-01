«Ne plus compter sur les recettes du pétrole et du gaz»

Réagissez

L’Etat est déterminé à soutenir le développement de l’ensemble des communes en toutes circonstances», a affirmé le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, lors de son allocution prononcée à l’ouverture, jeudi, de la rencontre d’orientation nationale des présidents des Assemblées populaires communales et de wilaya (APC-APW).

Face aux craintes des nouveaux élus de devoir faire face aux doléances de leurs administrés alors que l’Etat a décidé de leur sucrer une bonne partie de leurs budgets, le ministre s’est voulu rassurant et a rappelé que le président Bouteflika «a accordé toute l’importance au développement durable pour lequel il a mobilisé les ressources financières nécessaires, des ressources, qui ne cessent de croître et qui se sont élevées à 100 milliards de dinars, consacrées au soutien des programmes de développement communaux en 2018», a déclaré le ministre, selon l’APS.

«Cette enveloppe financière dissipe tous les doutes, trace la continuité et réaffirme l’attachement de l’Etat à soutenir le développement de l’ensemble de ses communes en toutes circonstances», s’est engagé M. Bedoui, tout en demandant aux élus de ne plus compter sur l’Etat pour leurs ressources financières. «Ces ressources existent, mais nous ne les voyons pas, car nous comptions sur les recettes du pétrole et du gaz», a-t-il ajouté.

L’autre annonce attendue concerne le code des Collectivités locales, toujours en cours d’élaboration au ministère de l’Intérieur. Le ministre en a tracé les grandes orientations devant les élus. Un code qui doit permettre de valoriser et diversifier les ressources de la commune et améliorer les taux et «modes de recouvrement, optimiser les dépenses et garantir l’encadrement financier efficace aux projets de développement», a expliqué le ministre.

Concernant l’appui à l’investissement privé, M. Bedoui a évoqué la décision de «décentraliser l’aménagement des nouveaux parcs industriels afin d’en accélérer la réalisation et de garantir le foncier économique nécessaire au niveau de la wilaya».

Autre annonce faite par M. Bedoui : la simplification des procédures relatives à l’octroi des permis administratifs, notamment le permis de construction à travers le guichet unique, estimant que ces «facilitations» devraient aplanir tous les obstacles.

Par ailleurs, le ministre a demandé aux Assemblées de faire des propositions pour l’exploitation des locaux commerciaux réalisés dans le cadre du programme «100 locaux par commune» et leur affectation à des activités au service du citoyen, qu’elles soient professionnelles ou commerciales, voire d’utilité publique. M. Bedoui s’est dit convaincu que la volonté des jeunes entrepreneurs permet, quand elle reçoit le soutien et l’accompagnement requis, de réaliser ce «qui est de l’ordre de l’impossible».

Lors de sa conférence de presse, le ministre a aussi annoncé que les premières assises nationales de la commune auront lieu avant la fin du premier semestre de 2018 et ont pour objectif l’évaluation des programmes de développement local et l’examen des propositions des élus locaux. Il a affirmé, à ce propos, que les élus locaux seront associés à tous les chantiers et projets de loi en cours d’élaboration, à l’instar des lois de la commune, de la wilaya, des finances et de la fiscalité locale.