Nawfel Chekaoui, coordinateur général du CNDDC : « Les opérations de pillage sont menées au nom de son Excellence »

Cela fait des mois que le CNDDC n’a pas fait entendre sa voix sur le terrain (marches, sit-in…). Pourquoi ?

L’absence du Comité sur le terrain est due à plusieurs raisons, la plus importante est liée aux restrictions sécuritaires et poursuites judiciaires dont font l’objet les membres de sa direction. Cela a dispersé les militants du mouvement des chômeurs. Au lieu de réclamer du travail, nous demandons la levée de l’injustice judiciaire.

Vous êtes placé sous contrôle judiciaires ?

J’ai été placé sous contrôle judiciaire pendant quatre mois. La mesure est levée depuis 3 jours seulement et j’attends le procès. Tahar Belabbas vient d’être acquitté, après avoir été poursuivi pour incitation à attroupement illégal.

Le pouvoir d’achat des Algérien se dégrade et les fonctionnaires font grève. Comment les chômeurs vivent-ils cette crise qui perdure depuis 2014 ?

L’érosion du pouvoir d’achat qui a conduit à des grèves dans les différents secteurs , est une conséquence inévitable de la gestion aléatoire et du pillage légalisé, sous le couvert des projets de son excellence (Le président Bouteflika NDLR). Au lieu de trouver des solutions réelles, le système (Le pouvoir en place NDLR) fait porter au citoyen et au simple travailleur la responsabilité de son échec, en lui imposant plus d’impôts. Cette situation a étourdi la classe moyenne qui commence à goûter au pire. Sous le système actuel, tout le monde deviendra chômeur.