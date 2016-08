Nabil Farès n’est plus

Réagissez

L’écrivain algérien, Nabil Farès est décédé ce mardi à Paris, a appris Elwatan.com d’une source proche de sa famille.

Né en 1940 à Collo Nabil Farès a rendu l’âme ce mardi à Paris ou il s’est installé au lendemain de l’indépendance. Il est le fils de Abderrahme Farès,Président de l’exécutif provisoire algérien,. Avant de s’installer à Paris en 1964, il a participé aux grèves lycéennes de 1956 et a rejoint le FLN puis l'ALN. Il enseigna dans plusieurs universités françaises et à Alger et collabora avec plusieurs revues littéraires.

Nabil Fares est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages dont « L'exil au féminin », « L'état perdu, précédé du Discours pratique de l'immigré », « Le miroir de Courdoue », « L'ogresse dans la littérature orale berbère » et « le voyage des exils ».