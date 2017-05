Mustapha Guitouni, PDG de Sonelgaz : «L’Algérien consomme dix fois plus d’énergie que l’Européen»

Réagissez

Le président-directeur général du groupe Sonelgaz, Mustapha Guitouni, a insisté, jeudi à Sidi Bel Abbès, sur la sensibilisation du citoyen en vue d’une rationalisation de la consommation de l’énergie électrique pour une meilleure gestion du secteur.

«L’Algérien doit savoir qu’il consomme dix fois plus d’énergie que l’Européen dans son pays», a-t-il déclaré en marge de sa visite de travail dans la wilaya, soulignant «qu’il est temps d’ancrer une culture de consommation rationnelle de l’énergie électrique qui assurera une maîtrise de la facture d’électricité à son avantage». M. Guitouni a rappelé que Sonelgaz déploie de grands efforts pour éviter les coupures de courant électrique sur l’ensemble du territoire national, notamment durant la saison estivale, affirmant que l’Etat a consenti d’importants investissements dans ce sens.

Le Pdg de Sonelgaz a inspecté, durant sa visite, le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) à Dhaya, s’étendant sur 32 hectares et comportant six champs d’une capacité de 2 mégawatts chacun pour une production annuelle de 21 mégawatts, où il a valorisé les efforts de diversification des sources d’énergie électrique. Il a également visité le Centre de distribution et de stockage d’énergie électrique à Sidi Ali Boussidi, d’une capacité de 420/200 kilovolts pour approvisionner six wilayas (Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, Aïn Témouchent, Saïda et Oran).

En outre, M. Guitouni a présidé la mise en service du raccordement de 1010 foyers du douar Sidi Daho au réseau d’électricité, réalisé sur un linéaire de 14,31 kilomètres, ainsi que celui au profit de 1650 foyers dans la commune de Hassi Zahana s’étendant sur 21,65 km. Dans la commune de Benbadis, il a inauguré une agence commerciale relevant de la Société de distribution de l’électricité et du gaz, avant de tenir une réunion avec les investisseurs locaux au siège la wilaya.