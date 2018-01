Réagissez

Mouloud Hamrouche

Une pétition vient d’être lancée sur internet en faveur de la candidature de l’ancien chef de gouvernement, Mouloud Hamrouche. Elle est initiée par «un groupe de citoyens».

Les tractations en prévision de la présidentielle de 2019 ont commencé. Face au forcing des proches du pouvoir qui veulent imposer un 5e mandat pour le président Bouteflika, d’autres initiatives prennent forme pour les contrer. Ainsi, une pétition vient d’être lancée sur internet en faveur de la candidature de l’ancien chef de gouvernement, Mouloud Hamrouche.

Initiée par «un groupe de citoyens pour une Algérie lucide», la démarche vise, manifestement, à appuyer l’engagement de celui qui est qualifié de «père des réformes» en Algérie au début des années 1990 dans la prochaine course. Appelant à éviter le piège «d’une élection fermée», comme le veulent les soutiens du régime, les auteurs de cette initiative invitent les citoyens à propulser la candidature de Mouloud Hamrouche.

«Une campagne nationale pour la candidature de Mouloud Hamrouche est lancée et tous ceux et celles qui se sentent concernés par ce noble objectif sont invités à y participer en signant cette pétition», expliquent-ils dans leur texte, qui a été signé, jusqu’à hier en fin d’après-midi, par 260 internautes.

En lançant cet appel, le groupe en question rappelle l’enjeu de la présidentielle de 2019. «Ce rendez-vous est d’une importance capitale pour notre pays qui se cherche, doute, s’enlise silencieusement et se ronge progressivement dans une véritable République du statu quo en déshérence.

L’implication citoyenne active pour défier le candidat du système par une grande mobilisation populaire pour un candidat du peuple nous offre l’espoir de faire de l’Algérie un bastion de la démocratie, de liberté intellectuelle et économique afin d’ouvrir les vannes de l’énergie, de l’originalité et de la créativité», lit-on dans ce document.

Selon eux, c’est «pour répondre aux attentes pressantes de l’Algérie, ainsi que celles liées à l’intégration des exigences de l’ordre international établi avec lucidité, que nous appelons nos concitoyennes et nos concitoyens à se mobiliser pour soutenir la candidature de Mouloud Hamrouche à l’élection présidentielle de 2019».

Dans ce sens, ce groupe met en avant «le parcours de l’homme et sa stature» pour défendre cette candidature. «Par son parcours d’homme d’Etat intègre, visionnaire et lucide, son identité imprégnée de l’universalité et ses combats qui incarnent les valeurs de paix, de justice sociale et d’équité ne laissent personne indifférent pour faire de Monsieur Hamrouche, un citoyen hautement distingué pour la fonction présidentielle», ajoute-t-on.

Se disant convaincu que «le changement ne viendra jamais d’une décision du sommet, isolé du mouvement de la société et de ses interactions», ce groupe estime aussi «qu’il est du devoir de toutes les forces éprises de paix et de démocratie d’agir pour que l’impasse du régime ne soit plus une impasse pour le pays».

Selon la même source, les tenants du pouvoir veulent «chorégraphier et quadriller soigneusement le prochain rendez-vous afin que la voix du peuple ne pèse pas et, par voie de conséquence, renforcer la pérennité du pouvoir ploutocrate illégal et empêcher le peuple algérien d’être maître de son destin». Quelle sera la réaction du concerné ? A-t-il donné son accord pour le lancement de cette initiative ?