Montréal : Le corps du chauffeur de taxi algérien Belkacem Si Lakhal retrouvé

Sa famille pense qu’il n’était pas suicidaire

La police considère que sa mort n’a pas de lien avec un acte criminel et qu’il s’agirait probablement d’un suicide.

Le corps du chauffeur de taxi Belkacem Si Lakhal, disparu depuis décembre dernier, a été formellement identifié, a-t-on appris auprès du service de police de la ville de Montréal (SPVM).

Disparu depuis neuf mois, le corps du chauffeur de taxi d’origine algérienne a été retrouvé au mois de mai dernier mais l’identification a pris du temps. « Le corps a séjourné un bon moment dans l’eau. L’identification formelle a nécessité la collaboration de plusieurs intervenants dont le coroner, a expliqué à El Watan, André Leclerc, chargé de communication à la Police de Montréal ».

Il a indiqué que l’enquête criminelle est maintenant fermée et que l’événement n’est pas lié à un acte criminel. Ca pourrait être un geste volontaire.

Le corps de l’homme de 52 ans a été retrouvé dans le fleuve Saint-Laurent à une dizaine de kilomètres du lieu où a il a laissé sa voiture, dans le Vieux port de Montréal, avant de disparaitre.

Sa famille qui a eu à fournir des échantillons d’ADN il y a quelques semaines a été mise au courant avant l’annonce de l’identification formelle.

La femme, le fils et les deux filles de cet Algérien originaire de la wilaya de Tizi-Ouzou vivaient dans l’angoisse de recevoir une mauvaise nouvelle depuis le 21 décembre dernier. Il n’avait plus donné signe de vie après un dernier appel à sa femme juste avant de déposer un client et disparaître.

Ses cartes de crédit et bancaire n’ont pas été utilisées après sa disparition. Habituellement, dans les histoires d’agression, la police retrace toujours les transactions bancaires qui peuvent être utiles pour reconstituer le fil des événements qui peut mener à d’éventuels agresseurs.

Vu l’endroit où a été retrouvé le véhicule de Belkacem Si Lakhal , la police avait émis dès le début de cette affaire la possibilité d’un acte délibéré du chauffeur, mais son fils avait réfuté cette thèse dans une déclaration aux médias locaux : «Ce n’est pas quelqu’un qui peut faire ça ! Il était fatigué par son travail, oui, mais on n’a pas de problème d’argent, pas de problème de famille, on s’aime !»

Mais le porte-parole de la police avait un autre avis : « Même si la famille pense qu’il n’était pas suicidaire, on n’écarte aucune piste. Il n’avait a priori rien à faire à l’endroit où a été découverte sa voiture. Il n’y a rien ici, aucune résidence.»