Montréal : La deuxième génération de jeunes Maghrébins s’organisent

Mont-Algérie, un regroupement de jeunes Algériens du Québec organise le 16 novembre prochain le Maghreb Young Leaders Exposition (MYLE), un événement dédié à l’entrepreneuriat et au recrutement des jeunes.

Les organisateurs ratissent large. « Les étudiants maghrébins, canadiens ou internationaux, les entrepreneurs de tout genre, les nouveaux arrivants à la recherche d’emploi et d’orientation ainsi que les professionnels en administration des affaires et en informatique » sont invités par ce regroupement fondé en 2012.

En plus des ateliers et conférence, cet événement gratuit « se clôturera par un cocktail réseautage qui permettra d’échanger entre jeunes diplômés, entrepreneurs et membres de grandes entreprises », affirme, dans un communiqué, Amine Salah, président de Mont-Algérie.

La particularité de cette association est que la majorité de ses membres sont des jeunes étudiants ou diplômés issus de l’immigration algérienne au Québec. Ils sont nés au Canada ou arrivés très jeunes où ils y ont fait leur scolarité.

Pour l’observateur de la communauté algérienne du Canada qui compte un peu plus de 100 000 personnes, tout un changement de paradigme est en train de s’opérer. Les jeunes issus de cette communauté et qui n’ont pas de problèmes d’intégration comme auraient pu avoir leurs parents en leur temps, se prennent en charge et agissent naturellement selon les codes du pays où ils vivent.