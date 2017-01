Meziane Bencheikh, prévisionniste météo:"On va assister à de la neige sur les hauteurs à partir de 500 mètres et il fera encore plus froid à partir de demain"

Réagissez

Il s'agit d'un "froid sibérique" analyse Meziane Bencheikh, prévisionniste météo dans un entretien accordé à ElWatan.com.

Une "belle perturbation", selon lui qui va perdurer durant les trois prochains jours au minimum et à partir de demain il va faire encore plus froid qu'aujourd'hui. Pour lui, le léger retard enregistré en matière de pluviométrie sera rattrapé et cela est un avantage pour le domaine de l'hydraulique.

Combien va durer le BMS?

Il a pris effet hier et se poursuivra dans les quatre prochains jours . De la neige sera observée sur les hauteurs de 500 mètres à l'est et au centre. Et meme l'ouest sera affecté et il va y avoir de la neige à partir de 600 mètres. Averses, grèle et pluie caractériseront le temps.

Cela est avantageux, c'est un très bon signe!

Oui bien sur. Mais l'état de nos routes n'arrange pas trop les choses. Plusieurs routes sont déjà coupées. Le verglas expose les automobilistes à un réel danger. Donc il faut etre très prudent.

Quel temps il fera dans les prochains jours?

Il y aura une accalmie le vendredi et samedi. Une nouvelle perturabtion, pour la semaine prochaine, n'est pas à écarter.